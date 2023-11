Wadgassen Führungen durch die Glasausstellung

Wadgassen · Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Wadgassen am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr gibt es zwei Sonderführungen durch die Ausstellung „Faszination Glas, Fundstücke aus der Cristallerie Wadgassen“, die außerordentlich erfolgreich im Foyer des Deutschen Zeitungsmuseums in Wadgassen gezeigt wird.

28.11.2023 , 15:14 Uhr

Glaskunst wie dieser Becher ist im Deutschen Zeitungsmuseum in Wadgassen zu sehen. Foto: Wolfgang Niesen