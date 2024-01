Saarlouis Führung in der Mittagspause durch die Galerie Ludwig

Wie die Stadt Saarlouis weiter in ihrer Ankündigung schreibt, ist dies der Fall am Sonntag, 7. Januar, um 15 Uhr mit einer öffentlichen kostenlosen Führung mit Künstlergespräch zur Ausstellung „Komplementär VI“. Der Eintritt ist frei. Unter dem Titel „Komplementär VI“ werden bis zum 21. Januar in der Ludwig Galerie Saarlouis die beiden Jahresausstellungen der Künstlergruppe Untere Saar und des Kunst Forums Saarlouis präsentiert. Die Ausstellung gewährt Einblicke und neue Möglichkeiten, das Spektrum der Saarlouiser Künstlergruppen im gemeinsamen Austausch kennenzulernen.