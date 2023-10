Saarlouis Führung durch die Ausstellung „Weltsichten“ zur Mittagspause

Saarlouis · Eine Führung zur Mittagspause durch die Ausstellung „Weltsichten“ in der Ludwig Galerie Saarlouis gibt es am Mittwoch, 11. Oktober. Wie die Stadt Saarlouis in ihrer Ankündigung mitteilt, beginnt diese um 12.30 Uhr und dauert etwa 20 Minuten.

09.10.2023, 12:55 Uhr

Blick auf den Eingang zur Ludwig Galerie Saarlouis Foto: Johannes A. Bodwing