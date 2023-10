Ensdorf Gemeinderat tritt zur nächsten Sitzung zusammen

Ensdorf · Der Gemeinderat Ensdorf tritt zur nächsten Sitzung zusammen am Donnerstag, 12. Oktober. Wie die Kommune in ihrer Ankündigung erläutert, beginnt diese um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben der Einwohnerfragestunde unter anderem die Wahl eines besonderen stellvertretenden Gemeindewahlleiters für die am 9. Juni 2024 terminierten Kommunalwahlen, die Vergabe von Bauleistungen bei Kanalsanierungen in der Ameisen- und Schlichterstraße sowie Bei Fußenkreuz; zudem im Zusammenhang der Erneuerung der Fenster im Rathaus Ensdorf.

04.10.2023, 15:20 Uhr

Das Ensdorfer Rathaus – der Gemeinderat tritt hier zur nächsten Sitzung zusammen. Foto: SZ/Nils Straßel