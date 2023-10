Schmelz Freunde aus Mitry-Mory und Prudhoe waren zu Besuch

Nach dem Frühstück in den Gastgeberfamilien folgten alle der Einladung des Radvereins Möwe Schmelz zum Mountainbikerennen am Sportplatz in Außen. Mit Thierry Leclaire und Patrice Audonnet nahmen Vertreter der Radfahrer Les Cyclos Mytriens zusammen mit dem Vorsitzenden des RV-Möve- Schmelz Stefan Thome einige Siegerehrungen vor. „Anschließend erläuterte uns Wanderführer Armin Emanuel einige interessante geschichtliche Hintergründe bei einem Rundgang in der Heide“, berichtet Michael Thiery für das Komitee. „Zum Mittagessen waren wir zu Flammkuchen und Pizzen in die Casa Giovanni Gandy mit frisch gezapftem Erzbräu aus dem Schmelzer Brauhaus und erlesenen Weinen eingeladen.“