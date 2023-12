Saarlouis Frauennetzwerk war mit Infostand in der Innenstadt präsent

Vor dem Hintergrund des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November war das Frauennetzwerk im Landkreis Saarlouis am 24. November in der Französischen Straße in Saarlouis unterwegs und hat über entsprechende Hilfsangebote informiert, denn in Deutschland ist jede dritte Frau ein- oder mehrmals im Leben von Gewalt betroffen, erläutert die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung.

03.12.2023 , 19:06 Uhr

An den Ständen wurden unter anderem Infos zum Thema im Visitenkarten-Format verteilt. Foto: Landkreis Saarlouis/Ulrike Paulmann​