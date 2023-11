Forschungsreise Forschungsreise der Bissula ist beendet

Dillingen · Die „Bissula“ - der Nachbau eines römischen Handelsschiffes - hat ihre Forschungsreise im französischen Mittelmeer erfolgreich beendet und kehrt nun zurück in die Heimat. In Kooperation mit der Alten Geschichte der Universität Trier haben die Stadt Dillingen/Saar und das Römermuseum Pachten für Sonntag, 12. November, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr, eine Besichtigung des Römerschiffes an der Anlegestelle der Wasserschutzpolizei Dillingen (Nähe der Staustufe Rehlingen) organisiert.

09.11.2023 , 12:13 Uhr

Die Bissula auf der Saar, bevor sie auf große Reise ging. Foto: Stadt Dillingen/Heike Theobald​/Stadt Dillingen/Saar