Schwalbach Französischer Film zur Pflege der Partnerschaft zwischen zwei Gemeinden

„Sehr Französisch, mit viel Humor, aber ohne Klamauk“, „hervorragend kurzweilig“, „mit witzigen Einfällen und Dialogen“ – dies waren nur einige der positiven Kritiken der Vereinsmitglieder, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Sie genießen insbesondere bretonisches Flair seit Jahrzehnten gern bei Besuchen bei den mittlerweile langjährigen Freunden in der Partnergemeinde Vern-sur-Seiche in der Bretagne. Und diesmal hatten sie zu Hause zumindest Gelegenheit, wieder einmal typisch französisches Flair auf der großen Kinoleinwand in einem Film mitzuerleben, wie ihn eben nur die Franzosen machen können.