Wadgassen Familiensonntag lockt ins deutsche Zeitungsmuseum

Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz lädt ein zum eintrittsfreien Sonntag in den Museen der SSK – am 5. November, ab 10 Uhr. Zu den Einrichtungen zählt auch das deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen.

27.10.2023, 11:40 Uhr

Impression eines Familienworkshops im Deutschen Zeitungsmuseum Foto: TOM GUNDELWEIN