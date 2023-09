Fremersdorf Familien-Gottesdienst lockt zum Erntedank

Fremersdorf · In der Mauritiuskirche in Fremersdorf findet am Sonntag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr ein Familien-Gottesdienst zu Erntedank statt. Er wird veranstaltet vom neu gegründeten Familiengottesdienstkreis mit Unterstützung der Kindertagesstätte St. Mauritius, wie es aus dem Pfarrgemeinderat heißt.

27.09.2023, 09:33 Uhr

Der Erntedank steht in Fremersdorf im Mittelpunkt eines Gottesdienstes (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch