Saarlouis Fahrt nach Toul und ins Naturparadies Lac du Der

Saarlouis · Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Saarlouis fährt am Samstag, 18. November, ins französische Toul sowie an den Lac du Der – den größten künstlich angelegten See Europas. Bei Vogelfreunden ist der Lac du Der in der französischen Champagne vor allem wegen der Kraniche bekannt, erläutert die KVHS in ihrer Ankündigung: Tausende Vögel legen auf ihrer alljährlichen Reise zu den Winterquartieren im Süden im Herbst hier einen Zwischenstopp ein.

24.10.2023, 09:00 Uhr

Kraniche ziehen am Lac du Der in Frankreich vorbei. Hierhin führt eine Exkursion mit der KVHS Saarlouis (Symbolfoto). Foto: dpa/Christoph Kasulke