Saarlouis Esther-Bejarano-Haus macht Weihnachtsferien

Das Esther-Bejarano-Haus, Zentrum für Kinder Jugend Familie, und das Jugendbüro „You“ haben vor rund einem Jahr den Standort in der Daimlerstraße 1 eröffnet. Seitdem erfreue sich die Einrichtung großer Beliebtheit in der Saarlouiser Bevölkerung. Neben dem offenen Seniorentreff, der Hausaufgabenhilfe, dem Jugendtreff, dem Schülercafé, den Beratungsangeboten für Flüchtlinge und zahlreichen Veranstaltungen, die die Kreisstadt Saarlouis in der Einrichtung durchführt, finden zahlreiche Projekte, Workshops und Kurse mit verschiedenen Kooperationspartnern statt.