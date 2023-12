Saarlouis Erste Agilea-Fachtagung gibt wichtige Impulse

„Die Zukunft wird viel Neues bringen, die Welt dreht sich gefühlt immer schneller, die Anforderungen in der Gesellschaft werden komplexer. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Themen Lernen und Arbeiten. Es liegt an uns, davor keine Sorge zu haben, sondern dies mutig als das zu sehen, was es ist: als große Chance. Als Chance, die wir gerne gemeinsam ergreifen wollen“: Mit diesen Worten hat der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer kürzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Agilea-Fachtagung im Zeitungsmuseum in Wadgassen begrüßt.