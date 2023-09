Vorführung im Ensdorfer Freibad Modellbauclub präsentiert Schiffe

Neben dem Hundeschwimmen im Ensdorfer Freibad findet am Samstag, 16. September, eine Vorführung des Schiffsmodellbauclubs Dillingen statt. Ab 11 Uhr wird der Verein auf einem abgetrennten Bereich des Beckens eine breite Palette an ferngesteuerten Modellschiffe präsentieren, darunter Fischkutter, Hafenschlepper und U-Booten. Zugänglich ist der Beckenbereich durch das rechte Außentor, direkt neben dem ehemaligen DLRG-Gebäude. Der Verein freue sich über viele Zuschauer und neue Interessenten am Modellbau.