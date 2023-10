Lebach Engagierte Radler aus Lebach wurden ausgezeichnet

In einer Feierstunde zeichnet die Stadt Lebach in jedem Jahr auch ihre drei aktivsten Teams und die drei besten Einzelfahrer aus. Platz drei belegte das kommPower-Team der Stadt Lebach mit 2299 Kilometern. Der zweite Platz ging an den TV Lebach mit 6818 Kilometern. „Gold“ für das radaktivste Team holten sich erneut die Lauf- und Triathlonfreunde (LTF) Theeltal mit 9824 Kilometern. Bei den Einzelfahrern belegte Wolfgang Kapp vom TV Lebach mit 1138 Kilometern den dritten Platz. Platz zwei ging an Benny Irsch, der für das Johannes-Kepler-Gymnasium 1152 Kilometern sammelte. Mit 1781 geradelten Kilometern sicherte sich Jürgen Dörnfeld vom TV Lebach den Sieg beim diesjährigen Stadtradeln-Wettbewerb in der Einzelwertung.