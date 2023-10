Schmelz Einladung zur Kleiderbörse in die Primshalle

Schmelz · Die 56. Kleider- und Spielzeugbörse steht in Schmelz auf dem Programm am Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der Primshalle. Wie es aus der Gemeinde Schmelz heißt, werde es neben einem reichhaltigen Angebot an Bekleidung für Babys, (Klein)- Kinder bis zu Jugendlichen, Gebrauchsartikeln, Spielen wie Spielzeugen, Büchern, Rädchen und vieles mehr auch ein Programm für Kinder geben.

01.10.2023, 18:05 Uhr

ARCHIV - 31.05.2018, Sachsen, Leipzig: Babystrampler trocknen auf einer Wäscheleine. (zu dpa «Kindergeld: Verstärkter Kampf gegen Missbrauch gefordert » vom 10.08.2018) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jan Woitas