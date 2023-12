Saarlouis Ein neuer Baum für die Grund- und Ganztagsschule „Im Vogelsang“

Die erstmals für das Schuljahr 1980/81 ins Leben gerufene Baumpflanzaktion ist bei den Erstklässlern sehr beliebt, schreibt die Stadtverwaltung Saarlouis in ihrer Mitteilung. In diesem Jahr haben sich 269 Schulneulinge einen Baum ausgesucht. Von Beginn an bis heute stellte die Stadt Saarlouis Schulneulingen insgesamt 12 251 Bäume zur Verfügung.