Dillingen Ehrungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen

Auch Wehrführer Raimund Grandmontagne begrüßte die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. „Feuerwehr ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was Verantwortungsbereitschaft für das Gemeinwesen bedeutet und was sie bewirkt. Gerade in der heutigen Zeit, in der viele auf die Hilfe anderer angewiesen sind, sollte uns das wieder bewusster werden“, betonte der Wehrführer. In Vertretung für den Kreisbrandinspekteur begrüßte im Anschluss Hauptbrandmeister Jörg Laub die Gäste.