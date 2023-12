Saarlouis Dorfentwicklungskonzept soll Stadtteile links der Saar für die Zukunft rüsten

In vier Bürgerworkshops hatten die Menschen in den Stadtteilen links der Saar, wie hier in Beaumarais, die Möglichkeit Anregungen und Kritik zu äußern, um so aktiv bei der Gestaltung des gemeinsamen Dorfentwicklungskonzeptes mitzuwirken. Von links: Sabine Herz, Dr. Christian Ege und Jürgen Baus, Leiter des Amtes für Stadtplanung, Bauen und Umwelt.

Foto: Stadt Saarlouis/Sascha Schmidt ​