Vermehrt Hinweise Dillinger Tierheim warnt vor Betrügern

Das Hedwig-Trampert-Tierheim in Dillingen warnt derzeit vor Betrügern, die in ihrem Namen um Spenden bitten. Wie das Tierheim auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, erreiche sie in den vergangenen Tagen vermehrt Hinweise auf Personen, die angeblich im Namen des Tierschutzvereins Untere Saar, dem Träger des Tierheims, an Haustüren klingeln und um Geldspenden bitten.