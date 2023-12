Diefflen Bürgermeister liest in Primsschule vor

Den Schülern las er aus „Die Olchis feiern Weihnachten“ von Erhard Dietl vor. Zum Inhalt des Buches: Einen ganzen halben Tag lang haben die Olchis, die eigentlich für ihr Leben gern faul sind, gesägt, gehämmert, gebacken und gedichtet. Jetzt wollen sie das Selbstgemachte auf dem Weihnachtsmarkt von Schmuddelfing verkaufen: einen praktischen Dreck-Schleuderer, ein Rostdosen-Mobile, selbstgebackene Stinkerplätzchen aus Kalk und Sägemehl sowie Plastikschnippelsalat mit Reißnägeln. Nicht gegen Geld natürlich, Geldgeschenke schmecken so entsetzlich langweilig, sondern gegen Schuhsohlen und Fischgräten. Aber das ist gar nicht so einfach. Um auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen zu dürfen, braucht man nämlich eine Genehmigung. Gegen die Polizei, die ihnen bald Einhalt gebietet, setzen sie sich zur Wehr. So findet noch ein richtiges Olchi-Weihnachtsfest statt.