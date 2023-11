Dillingen Dillinger Bürgermeister liest zum Bundesweiten Vorlesetag in der Dieffler Kinderinsel

Die Wahl des Buches war kein Zufall. Der Autor Otfried Preußler - einer der bekanntesten Kinderbuchautoren im deutschsprachigen Raum - wäre im Oktober 100 Jahre alt geworden. Neben dem „kleinen Gespenst“ stammen die Geschichten vom „Räuber Hotzenplotz“, der „kleinen Hexe“ und viele mehr aus seiner Feder. Gespannt und neugierig lauschten die rund 50 kleinen Zuhörer der Kinderinsel Diefflen, die sich zusammen mit ihren Erzieherinnen und der stellvertretenden Leiterin Sandra Reiter in der Turnhalle versammelt hatten, was das kleine Gespenst in der Burg Eulenstein so alles anstellte. Und da es sich ja um ein Bilderbuch handelte, wurden mithilfe eines Beamers die Bilder an die Wand projiziert, so dass alle sie sehen konnten. Dass die Kinder richtig gut zugehört hatten, bewiesen sie anschließend, indem sie alle Fragen des Bürgermeisters ausführlich beantworten konnten. „Vielen Dank, dass ich heute als Lesepate bei euch sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zusammen die Geschichte vom kleinen Gespenst auf Burg Eulenstein mitzuerleben“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Berg. „Gemeinsames Vorlesen verbindet und schafft Nähe. Außerdem ist es eine wichtige Voraussetzung, um selbst lesen zu lernen und vergrößert den Wortschatz“ erklärte Berg.