Erste Dilinger Gitarrennacht Gitarrenklänge im Dieffler Gemeindehaus

Die Gäste sind der amerikanische Musiker Adam Rafferty und die Singer-Songwriterin Jule Malischke. Rafferty, aufgewachsen in Harlem, hat sich in New Yorker Jazzklubs etabliert und in der akustischen Fingerstyle-Szene (Spieltechnik) seine Heimat gefunden. Seine jazzigen Coverversionen bekannter Lieder ziehen ein Millionenpublikum auf YouTube an. Malischke verzaubert mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und eigenen Songs ihr Publikum auf internationalen Bühnen.