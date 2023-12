Lebac Dies sind die Öffnungszeiten am Wertstoffhof im neuen Jahr

Lebac · Ab Dienstag, 2. Januar 2024, gelten beim Wertstoff- und Entsorgungshof in Lebach an er Hans-Schardt-Straße neue Öffnungszeiten. Dies kündigt die Stadt in ihrer Mitteilung an.

21.12.2023 , 15:06 Uhr

Die Stadt Lebach kündigt neue Öffnungszeiten am Wertstoffhof an (Symbolfoto). Foto: dpa/Armin Weigel