Diefflen Benefizkonzert für Pfarrkirche St. Josef

Diefflen · Dieffler Vereine musizieren am Freitag, 29. Dezember, um 19 Uhr gemeinsam in der Kirche St. Josef. Im Mittelpunkt der Benefizveranstaltung steht der Erhalt und die Renovierung der Pfarrkirche. Am Konzert wirken der Kirchenchor Cäcilia, der Männerchor 1874, der Singkreis, der Musikverein Piano-Forte sowie die Organisten Florian Schwarz und Michael Schwedt mit.

11.12.2023 , 13:09 Uhr

Die Dieffler Vereine musizieren gemeinsam in der Kirche St. Josef, um Gelder für den Erhalt und die Renovierung der Pfarrkirche zu sammeln. Foto: Förderverein/Bernd Gross/Bernd Gross