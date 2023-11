Dillingen Show bringt Musik von Stevie Wonder nach Dillingen

Dillingen · Die The Stevie Wonder Story bringt die Musik des US-amerikanischen Unterhaltungskünstlers in der Stadthalle Dillingen auf die Bühne. Am Dienstag, 28. November, werden dem Publikum ab 20 Uhr „Superstition“, „Sir Duke“, „Higher Ground“ und andere Lieder des Soul- und Pop-Sängers präsentiert.

17.11.2023 , 17:02 Uhr

Die Tribute Show „Stevie Wonder Story“ auf der Bühne Foto: Frank Serr