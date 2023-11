Saarlouis Demenz-Verein bietet Seminar für pflegende Angehörige an

Ein Seminar für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zum Thema Psychohygiene gibt es am Donnerstag, 9. November, 18 bis 20 Uhr, im Studio im Theater am Ring in Saarlouis. Das Motto lautet „Seien Sie ein guter Seelengärtner“, wie der Demenz-Verein Saarlouis ankündigt.

01.11.2023, 17:51 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Jens Kalaene