Teil einer bundesweiten Aktion Dehner überreicht Tafel Scheck im Wert von 2.500 Euro

Anhaltende Preissteigerungen und hohe Energiekosten sind derzeit für viele Menschen nicht zu stemmen, weswegen der Dehner Hilfsfonds laut eigener Aussage Menschen in Not mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 100 000 Euro unterstützt. Die Spenden gehen an 40 Einrichtungen in Deutschland und Österreich. Kunden aus der Region konnten sich aktiv an der wohltätigen Aktion beteiligen. Hierfür wurden Spendendosen im Garten-Center aufgestellt.

„Wir sehen soziales Engagement als eine unumstößliche Verpflichtung für uns als überregional agierendes Unternehmen mit regionaler Verankerung. Vor Ort helfen die Tafeln den Menschen direkt und unbürokratisch – was wir gern auch kontinuierlich unterstützen wollen“, erklärt Georg Weber. Der CEO des Unternehmens und Vorsitzender des Dehner Hilfsfonds ergänzt: „Wir haben deshalb bewusst entschieden, uns auf ein Projekt zu fokussieren. So können wir die Tafeln gezielt, wirkungsvoll und langfristig unterstützen.“

Der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not wurde 2001 als gemeinnützige Stiftung der Dehner Garten-Center-Gruppe von der Inhaberfamilie ins Leben gerufen. Bereits seit 2011 unterstützt die Stiftung lokale Tafeln in Deutschland, 2017 wurde das Engagement auch auf Einrichtungen in Österreich ausgedehnt.