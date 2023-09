Saarlouis/Tholey Elysée-Medaille in Gold für Claus Zöllner aus Wallerfangen

Hohe Auszeichnung für den Wallerfanger Claus Zöllner: Das französische Comité de Recompenses du Mérite Philanthropique et Oeuvre Humanitaire hat ihn für sein jahrzehntelange Engagement für die deutsch-französische Freundschaft und Völkerverständigung mit einem Orden ausgezeichnet. In der Benediktiner-Abtei Tholey verlieh ihm Präsident Aleksandre Wattin aus Paris die Elysée-Medaille in Gold. Damit würdigte die Gesellschaft sein über 45-jähriges kulturelles Engagement bei der Organisation und Durchführung deutsch-französischer Kunstausstellungen.