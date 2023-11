Dillingen „Christmas Moment“ kommen in die Stadthalle

Thomas Schwab & Band gastieren am Dienstag, 19. Dezember, um 20 Uhr mit der „Christmas Moments“-Weihnachtsshow in der Stadthalle Dillingen. Die Bühnenshow des Komponisten und Produzenten Thomas Schwab sei voller winterlicher Magie, kündigt die Stadt Dillingen an.

01.11.2023, 17:56 Uhr

Die „Christmas Moments“ bieten mehr als nur traditionelle Weihnachtslieder. Foto: Thomas Zuehmer/Marc Foehr