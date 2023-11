Dillingen „Christmas Classics“ kommen in den Lokschuppen

The New Generation präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Dillingen am 16. und 17. Dezember die Veranstaltung Christmas Classics 2023 im Dillinger Lokschuppen. Das Konzert beginnt am 16. Dezember um 19.30 Uhr und am 17. Dezember um 18 Uhr, wie die Stadt Dillingen ankündigt.

01.11.2023, 14:01 Uhr

Foto: Dirk Guldner