Dillingen CDU Kreisverband Saarlouis ehrte Kurt Schoenen

Verbunden mit einem Sommerfest und einer Wanderung um den Dillinger Ökosee hat der CDU-Kreisverband Saarlouis den ehemaligen CDU-Kreisvorsitzenden Kurt Schoenen geehrt. Wie es in der Mitteilung der CDU weiter heißt, wurde bei der Veranstaltung am Römerturm in unmittelbarer Nähe zum Dillinger Ökosee der ehemalige CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsvizepräsident für sein herausragendes und langjähriges Engagement für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Saarlouis und insbesondere in seiner Heimatgemeinde Überherrn gewürdigt.