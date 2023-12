Steinbach Bürgerschaftliches Engagement wurde ausgezeichnet

Am 1. März 1994 rückte sie mit der Wahl zur Vorsitzenden an die Spitze des Kirchenchores und blieb es bis Anfang 2020 – also 26 Jahre lang. Auch in dieser Funktion zeigte Kirsch ihr Geschick für das Organisieren von Fahrten. Fortan fanden im Wechsel jährlich entweder eine Tages- oder eine Mehrtagesfahrt statt. Die Zielorte reichten von Niedersachsen bis in den Raum Salzburg.