Schmelz Bürger pflanzen neue Bäume im Schmelzer Gemeindewald

Auch Bürgermeister Wolfram Lang zeigte sich sehr erfreut über das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger für ihre Gemeinde „Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus unserer Gesellschaft gerückt. Es freut mich, dass sich so viele freiwillige Helferinnen und Helfer für die Umwelt einsetzen und damit einen großen Beitrag vor Ort leisten“, stellt Bürgermeister Wolfram Lang heraus.