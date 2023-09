Steinrausch Lesen macht Lust aufs Kochen

Steinrausch · Um „Kochbücher“ der besonderen Art geht es in der Veranstaltung der Bücherei Saarlouis-Steinrausch – am Mittwoch, 27. September, 18 Uhr bei Getränken und Häppchen in der Bücherei Steinrausch, Kurt-Schumacher-Allee 100, in Saarlouis.

21.09.2023, 11:10 Uhr

Um Kochen geht es in Büchern, die in der Bücherei auf dem Steinrausch vorgestellt werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth