Lebach Buch über aktive Vereinsarbeit wird vorgestellt

Lebach · Am Dienstag, 17. Oktober, stellt Michael Schleich sein Buch „Agile Vereine: Mit Strategie in die Zukunft“ in Lebach vor. Das Taschenbuch hat 144 Seiten und ist im April im Verlag Buch Salon Walbach in Schmelz erschienen, erläutert die Stadt Lebach in ihrer Mitteilung.

24.09.2023, 11:22 Uhr

Ob im Sport oder auf anderen Gebieten – ein neues Buch möchte Hilfestellungen für Vereine bei ihrer Arbeit geben. Es wird in Lebach vorgestellt (Symbolfoto). Foto: picture-alliance / obs/dpa Picture-Alliance/Deutscher