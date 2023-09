Rehlingen-Siersburg Brennereien öffnen ihre Betriebe zum Auftakt in den Herbst

Dieses altbewährte Handwerk, die Kunst des Edelobstbrennens, wird in der Niedtalgemeinde Rehlingen-Siersburg besonders fachkundig und traditionsbewusst gepflegt, heißt es in einer Mitteilung aus der Gemeinde. Daher öffnen, auf Initiative der Gemeinde, am Sonntag, 8. Oktober, von 14 bis 18 Uhr wieder drei Brennereien ihre Pforten und bieten Gelegenheit, den Brennmeistern über die Schulter zu schauen und natürlich auch die Erzeugnisse zu probieren und zu genießen.