Bous Bous beschließt Haushalt mit Minus-Ergebnis

Für das kommende Jahr rechnet die Gemeinde mit Verlusten in Höhe von 2 923 328 Euro. Trotz des Defizites waren die Gemeinderatsmitglieder für den Entwurf. Insgesamt plant Bous in 2023 Ausgaben für Investitionen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro. Diesen stehen Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro entgegen.