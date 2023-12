Saarwellingen Nikolaus im Café Vergissmeinnicht

Begrüßt wurde auch die Sozialdienstleitung des DRK Kreisverbandes Carmelina Schorn und den Bürgermeister der Gemeinde Saarwellingen Herr Schwinn.Frischgebackene Plätzchen, Kuchen und Schnittchen haben ebenso für Freude gesorgt wie der Besuch des Heiligen Nikolaus. Neben guten Worten für die Gäste hatte er auch viele kleine Präsente im Gepäck. Diese wurden von den fleißigen Helfern aus dem Café Vergissmeinnicht mit Liebe zum Verschenken vorbereitet. Der Dank ging an Karin Graf und Reinhold Pack, an den heiligen Nikolaus Joachim Paul, an die Küchenengel Gertrud, Gabi und Helga und das ganze Team. An diesem Tag wurde auch Anja Maxheim aus Saarwellingen, von Beruf aus Krankenschwester, als neue Leitung des Café Vergissmeinnicht Saarwellingen vorgestellt. Frau Maxheim ist schon seit 3 Jahren beim DRK Kreisverband Saarlouis im aktivierenden Hausbesuchsdienst tätig. Sie erfüllt ihre Aufgaben mit Leidenschaft und Empathie und wurde im Team herzlich aufgenommen.