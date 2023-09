Kreis Saarlouis Saarlouiser Beschäftigte sind weniger krank

Der Krankenstand in dem Landkreis lag bei 6,9 Prozent (Land: 7,1 Prozent, Bund: 6,2 Prozent). „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 69 arbeitsunfähig gemeldet waren“, erläutert Ulrich Jene, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Saarlouis. Auf Beschäftigte mit Wohnsitz im Landkreis Saarlouis entfielen rechnerisch 25,1 gemeldete Arbeitsunfähigkeitstage (Land: 25,9 Tage, Bund: 22,7 Tage). Jede Erwerbsperson meldete sich im Durchschnitt 1,8 Mal arbeitsunfähig.