Saarlouis Beratungsstelle Frau und Beruf erhält finanzielle Förderung

Wichtiger Baustein sind dabei die Beratungsstellen „Frau und Beruf“ in den Landkreisen sowie dem Regionalverband. Sie leisten als unabhängige Beratungsstellen einen wichtigen Beitrag zur Erwerbsorientierung von Frauen. Nun überreichte Frauenstaatssekretärin Bettina Altesleben einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 168 000 Euro an die Beratungsstelle Frau und Beruf in Saarlouis, wie das Ministerium mitteilt.