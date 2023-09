Krönungsmesse Benefizkonzert mit „Krönungsmesse“

Dillingen · Die Kulturszene Saardom veranstaltet am Sonntag, 1. Oktober, um 17 Uhr im Saardom ein Benefizkonzert zu Gunsten der anstehenden Restaurierung der Klais-Orgel in der Dillinger Kirche. Um dieses wertvolle Instrument für die nächsten Jahrzehnte erhalten zu können, stehen umfangreiche Sanierungen an.

19.09.2023, 10:07 Uhr

Unser Bild zeigt den Saardom. Foto: Stadt Dillingen/Pasquale D'Angiolillo