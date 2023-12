Dillingen Bei Kochkurs entsteht ein Menü für die Festtage

Am Donnerstag, 14. Dezember bietet die VHS Dillingen einen Kochkurs Festtagsmenü an. An diesem Kochtermin wird ein festliches Menü zubereitet, bei dem das Schweinefilet auf Süßkartoffelpüree mit Lebkuchenjus elegant in Szene gesetzt wird.

07.12.2023 , 18:49 Uhr

Rosenkohl ist mit von der Partie. Foto: dpa-tmn/Christin Klose