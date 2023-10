Dillingen Bei 3B gibt’s Gespräche über Bücher, Kurse mit der Kettensäge und mehr

In Fortsetzung der jahrzehntelangen Erinnerungsarbeit veranstaltet 3B in Dillingen in Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC Saar) eine Tagesfahrt zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof. Diese wird fachkundig von Dozentinnen und Dozenten des NDC begleitet. Termin ist am Samstag, 18. November, 9 bis 19 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt 55 Euro, ermäßigt 34 Euro für Menschen zwischen 16 und 27 Jahren (gefördert über NDC). Anmeldungen bis 2. November unter Tel. (0 68 31) 7 60 20 oder an info@3b-verbund.de.