Saarlouis Bärenhunger-Kochkurs für Alleinerziehende ging in die zweite Runde

Dieser zweite Kochkurs und weitere Aktionen wie etwa die erste Messe für Alleinerziehende, die kürzlich über die Bühne ging, sowie der Familien-Erlebnistag, an dem mit dem Obst- und Gartenbauverein Wadgassen Hochbeete to go gebaut und bepflanzt wurden, sind erste Schritte zum Aufbau eines Netzwerkes für Alleinerziehende im Landkreis Saarlouis.