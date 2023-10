Saarlouis Awo-Herzrocker gaben Konzert in der Innenstadt

Monika Gessinger betonte in ihrer Ansprache, dass die Herzrocker in ihren Liedern vor allem Frieden, Liebe und Zusammenhalt thematisieren, also Themen, die insbesondere in der heutigen Zeit sehr wichtig seien. Markus Farawell, Beauftragter für Menschen mit Behinderung bedankte sich bei Monika Gessinger für ihr Engagement.