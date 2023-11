Ausstellung In der Ausstellung von Ela Eleonore in Saarwellingen geht es „Laut“ zu

Ela Eleonore ist am 29. Januar 1987 in Völklingen geboren und aufgewachsen in Luxemburg. Kunst war schon im frühen Kindesalter ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. In Luxemburg besuchte sie das Lycée des Arts et Metiers. Sie wusste schon damals, dass sie Künstlerin werden möchte. Nach einem Umzug zurück ins Saarland, schloss sie das Fachabitur im Bereich Design ab. Während und nach ihrer Schulzeit malte sie immer weiter und konnte so ihre kreativen Fähigkeiten weiter ausbauen. Nach einem abgebrochenen Architekturstudium, der Geburt ihres ersten Kindes, etlichen Jobs, die sie über Wasser hielten, fasste sie 2018 endgültig den Entschluss und machte sich als Künstlerin selbstständig.