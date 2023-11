Saarlouis Es geht nach Toul und ins Naturparadies Lac du Der

Zum Programm der Fahrt: Abfahrt ist um 11 Uhr an der Stadtgartenhalle in Saarlouis. Nach einer Picknickpause und anschließender Besichtigung der Kathedrale in Toul geht es weiter zum Lac du Der. Hier wird eine der historischen Fachwerkkirchen besichtigt. Anschließend erfolgt eine Rundfahrt mit Stopp am Besucherzentrum.