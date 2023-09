Dillingen Friedhofssatzung umfangreich überarbeitet

Dillingen · Der Stadtrat Dillingen hatte in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien dem Entwurf der neuen Friedhofssatzung zugestimmt. Eine vollumfängliche Überarbeitung war notwendig, um beispielsweise die Novellierung des Bestattungsgesetzes und die Aufnahme neuer Bestattungsformen in verständlicher und strukturierter Form einzuarbeiten, wie die Stadt in einer Mitteilung erläutert.

21.09.2023, 11:57 Uhr

Die Stadt Dillingen hat ihre Friedhofssatzung umfangreich überarbeitet. Foto: Stadt Dillingen / Heike Theobald​