Saarlouis Aktionsparcours im TGSBBZ Saarlouis zum Welt-Aids-Tag

Saarlouis · Am 1. Dezember findet jährlich der Welt-Aids-Tag statt. Vor diesem Hintergrund bietet auch das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis mehrere Aktionen an. Unter dem Motto „Vorbeugen ist besser als Heilen“ wird am Freitag, 1. Dezember, von 8.30 bis 13 Uhr in der Aula des Technisch-gewerblichen und sozialpflegerischen Berufsbildungszentrums (TGSBBZ) Saarlouis ein Aktionsparcours von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler angeboten.

29.11.2023 , 18:05 Uhr

Mit einem Aktionsparcours im TGSBBZ Saarlouis will der Landkreis Saarlouis den Welt-Aids-Tag in den Mittelpunkt rücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Sunil Pradhan